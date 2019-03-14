Посольство РФ: доклад эстонской разведки – набор антироссийских страшилок

СЕГОДНЯ 15:44 2019-03-14T15:44:24+03:00

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Доклад департамента внешней разведки прибалтийского государства «Эстония в международной среде безопасности» является подборкой антироссийских «страшилок», направленных на демонизацию России и попыткой разрушить двусторонние связи. Соответствующие заявление было сделано в посольстве РФ в Эстонии в четверг, 14 марта.

«Если абстрагироваться от ведомственного логотипа на документе, то упомянутый опус вполне можно было бы принять за сброшюрованную подборку антироссийских "страшилок" из западной прессы, которой эстонские составители, видимо, и занимались весь год. В итоге был состряпан трудно усваиваемый "винегрет" из инсинуаций, передергиваний фактов, тенденциозных оценок и откровенной клеветы, замешанный на густой русофобии», - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В посольстве подчеркнули, что исходя из логики авторов доклада «ничего не подозревающий житель Эстонии должен быть начеку ввиду подстерегающей его на каждом углу угрозы со стороны России». В ведомстве «направленность этой работы» назвали «демонизацией» РФ и попыткой «разрушить двусторонние связи, что явно противоречит настроениям эстонского народа».

«В общем, налицо красноречивый пример обслуживания чужих геополитических амбиций в ущерб национальным интересам», - говорится в заключении заявления.

Во вторник, 12 марта, департамент внешней разведки Эстонии опубликовал ежегодный доклад «Эстония в международной среде безопасности». В нем говорится о том, что Россия якобы является потенциальной угрозой безопасности для всего региона стран Балтии. В прошлом году глава департамента внешней разведки Микк Марран заявил, что Москва якобы пытается разрушить единство Европейского союза и НАТО и если это удастся, то она будет представлять непосредственную угрозу для Эстонии.

ИСТОЧНИК KP.RU