Два человека погибли, семеро ранены в результате взрыва на рынке в Пакистане
На юге Пакистана, в Панджгурском районе провинции Белуджистан неизвестные взорвали бомбу на рынке.
«По меньшей мере два человека погибли, семеро получили ранения. Инцидент произошел на рынке Чаткан. Взрывное устройство было помещено в мотоцикл», - сказано в сообщении портала.
Взрывная волна также повредила несколько стоящих рядом с мотоциклом автомобилей. Службы безопасности оцепили место происшествия. Спасатели доставили пострадавших в больницу. О происшествии в четверг днем сообщило издание Dunyanews.
Как ранее сообщала kp.ru, мощный взрыв прогремел в сирийской Пальмире 9 марта. В результате теракта погибли восемь человек, еще 11 получили ранения. Причиной трагедии стала заложенная боевиками мина. Телеканал Syria TV уточняет, что за взрыв ответственны члены террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Два человека погибли, семеро ранены в результате взрыва на рынке в Пакистане
ИСТОЧНИК KP.RU