2019-03-14T16:34:51+03:00
Происшествия

Два человека погибли, семеро ранены в результате взрыва на рынке в Пакистане

Взрывное устройство поместили в мотоцикл
Елизавета ФРОЛОВА
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Инцидент произошел на рынке ЧатканИнцидент произошел на рынке ЧатканФото: REUTERS
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На юге Пакистана, в Панджгурском районе провинции Белуджистан неизвестные взорвали бомбу на рынке.

«По меньшей мере два человека погибли, семеро получили ранения. Инцидент произошел на рынке Чаткан. Взрывное устройство было помещено в мотоцикл», - сказано в сообщении портала.

Взрывная волна также повредила несколько стоящих рядом с мотоциклом автомобилей. Службы безопасности оцепили место происшествия. Спасатели доставили пострадавших в больницу. О происшествии в четверг днем сообщило издание Dunyanews.

Как ранее сообщала kp.ru, мощный взрыв прогремел в сирийской Пальмире 9 марта. В результате теракта погибли восемь человек, еще 11 получили ранения. Причиной трагедии стала заложенная боевиками мина. Телеканал Syria TV уточняет, что за взрыв ответственны члены террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Два человека погибли, семеро ранены в результате взрыва на рынке в Пакистане

ИСТОЧНИК KP.RU

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