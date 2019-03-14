Глава МИД Австрии сообщила, что обсудила с Путиным Ближний Восток

СЕГОДНЯ 16:39 2019-03-14T16:39:26+03:00

Карин Кнайсль заявила, что провела «вдохновляющую беседу» с российским президентом о регионе, который она знает лучше всего

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Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что во время своего визита в Москву она провела «вдохновляющую дискуссию» по Ближнему Востоку с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы провели очень вдохновляющую дискуссию по вопросам международной повестки дня в целом, в частности по Ближнему Востоку. Это регион, который я знаю лучше всего», - сказала она журналистам в четверг, 14 марта.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, глава МИД Австрии Карин Кнайсль посетила российскую столицу с визитом 11-12 марта. Во время поездки она провела переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На встречу с российским коллегой Кнайсль пришла в Павлово-Посадском платке.

Позже она провела закрытую встречу с президентом России, которая длилась полтора часа По итогам австрийский министр заявила, что это был «просто хороший разговор». Она отметила, это был «обзор мировой политической обстановки».

В четверг, 14 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил эту информацию. Он заявил, что стороны обсудили, в частности, региональные конфликты, общую ситуацию в мире, отношения России и Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU