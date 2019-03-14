2019-03-14T16:48:27+03:00
Экономика

Глава ФНС Михаил Мишустин рассказал, кто уже пользуется приложением «Мой налог»

Главный налоговик страны провел мастер-класс для финалистов Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России»
Елена АКИМОВА
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Глава ФНС России Михаил МишустинГлава ФНС России Михаил МишустинФото: Михаил ФРОЛОВ
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Михаил Мишустин побывал на Всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России». Во время встреч он рассказал о том, как налоговая постепенно перебирается в виртуальное пространство.

В приложении «Мой налог» регистрируется все больше людей, которые решили выйти из тени и честно платить налоги. Например, уже такие крупные компании, как «Яндекс.Такси», «Ситимобил». Водители теперь имеют статус самозанятых.

Михаил Мишустин подчеркнул, что указывать свои доходы и оплачивать налоги можно в пару кликов.

«В перспективе цифровые технологии позволят повысить прозрачность экономики для всех субъектов РФ, улучшить качество бюджетного планирования и гарантировать стабильность поступления доходов в бюджет страны», — цитирует телеканал «360» слова Мишустина.

Сайт kp.ru писал, что число самозанятых граждан, зарегистрированных в специальном приложении, составило 40 тысяч человек. Добровольный налог на самостоятельную деятельность введен в России в качестве эксперимента с 1 января 2019 года. Воспользоваться им могут жители четырех регионов страны.

Ранее Михаил Мишустин рассказал, зачем нужен и чем удобен новый налоговый режим для самозанятых. Его основная цель - социальная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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