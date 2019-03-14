Тимошенко пожаловалась послу ЕС на фальсификации выборов, которые готовит Порошенко

СЕГОДНЯ 17:03 2019-03-14T17:03:49+03:00

Кандидат в президенты заявила, что происходящее «несовместимо с демократией»

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Юлия Тимошенко обвинила своего соперника по президентской гонке, действующего президента Украины Петра Порошенко в подготовке фальсификаций выборов. Она также пожаловалась на это послу Евросоюза в Украине. Сообщение кандидат от партии «Батькивщина» опубликовала на своей странице в Facebook.

«Сегодня встретилась с Главой Представительства Европейского Союза в Украине, Послом Хюгом Мингарелли. Сообщила Послу о ходе президентской кампании, в первую очередь, о масштабных фальсификациях, которые организовывает и осуществляет команда действующего президента Петра Порошенко», - написала Тимошенко.

Она добавила, что чтобы в Украине «царили свобода, демократия и европейские ценности», понадобились две революции.

«Мы очень надеялись, что нечестным выборам будет положен конец, но то, что сейчас происходит, является несовместимым с демократией», - заявила кандидат в президенты.

По ее словам, посол Хюг Мингарелли подчеркнул, что выборы в Украине должны быть честными и свободными, происходить в соответствии с мировыми стандартами.

Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта. Как сообщал сайт kp.ru, на сегодняшний день в украинской президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, на втором месте – Юлия Тимошенко, третью строчку кандидатского рейтинга занимает Петр Порошенко. Ранее кандидат от партии «Батькивщина» заявила, что после выборов Порошенко будет привлечен к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU