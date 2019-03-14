2019-03-14T17:47:08+03:00
Общество

Хакеры атаковали несколько интернет-компаний за счет уязвимости реестра Роскомнадзора

Злоумышленникам удалось полностью заблокировать доступ к ресурсам мелких операторов
Елена Гильманова
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Хакеры использовали уязвимостью реестра Роскомнадзора и атаковали несколько интернет-компанийХакеры использовали уязвимостью реестра Роскомнадзора и атаковали несколько интернет-компанийФото: REUTERS
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Несколько российских интернет-компаний были атакованы хакерами, которые воспользовались уязвимостью в системе блокировки сайтов Роскомнадзора.

Злоумышленники подменили записи в доменных именах и связали адреса атакуемых сайтов с уже заблокированными IP-адресами. Таким образом они смогли заблокировать доступа к ресурсам со стороны мелких компаний. Крупным операторам пришлось использовать систему глубокой фильтрации трафика, что затормозило процесс загрузки.

«Дело в том, что сейчас операторы получают выгрузку от Роскомнадзора с перечнем URL-адресов для блокировки. Из URL-адреса они выделяют доменное имя и отправляют его на блокировку (или в систему DPI, при ее наличии). Если владелец домена, записал в DNS IP-адрес, принадлежащий ресурсу другой компании - например, одного из сервисов Яндекса - то в список блокировки попадет именно этот IP-адрес и может пострадать легитимный сервис» - цитирует ТАСС пояснение в пресс-службе компании.

В «Яндексе» назвали «белые списки» одним из инструментов защиты компаний, разработанным Роскомнадзором, однако компания считает необходимым сделать обязательным использование списков всеми операторами связи.

Кстати, накануне произошло ряд сбоев в работе нескольких популярных приложений. Так пользователи WhatsApp пожаловались на сбой в работе приложения, пользователи Facebook и Instagram из в России, Украины и Белоруссии заметили проблему с доступом в свои аккаунты в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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