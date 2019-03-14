Постпред Сирии при ООН: террористы получают оружие под видом гумпомощи

СЕГОДНЯ 18:12 2019-03-14T18:12:45+03:00

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Большое количество оружия, денег, материально-технических средств для террористических групп поступает в Сирию под видом гуманитарной помощи из-за границы. Такое заявление сделал постпред Сирийской Республики при ООН Башар Джаафари в письме на имя председателя Совета Безопасности.

«Вереницы автоколонн с гуманитарной помощью, которые прибывают из-за границы, особенно из Турции, до сих пор используются как средство перевозки оружия, денег, материально-технических средств, продовольствия и медикаментов для вооруженных террористических групп, особенно террористов фронта "ан-Нусра"*», - сказано в письме постпреда САР.

Джаафари указывает на то, что принятый ООН контрольный механизм «оказался неэффективным для выполнения таких задач, как контроль загрузки транспортных средств в составе автоколонн, проверка содержимого их грузов, наблюдение за движением автоколонн с территории Турции до конечного пункта назначения, расположенного на сирийской территории».

Постпред САР отметил, что продовольствие и медикаменты «продолжают в конечном итоге попадать в руки вооруженных террористических групп».

Он также напомнил о том, что произошло в момент освобождения восточных кварталов города Алеппо, где «террористы обустроили склады с десятками тонн таких грузов, которые были утаены от нуждающихся, продавались им по разорительным ценам, а также использовались в интересах главарей террористических групп, боевиков и членов их семей».

Напомним, как писал сайт kp.ru, правительственная армия и ополчение Сирии при поддержке российских ВКС выбили боевиков из всех занятых ими кварталов в Алеппо еще в декабре 2016 года, однако вооруженные группировки продолжают обстреливать город до сих пор.

* Запрещенная в России террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU