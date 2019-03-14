Кира Найтли исполнила хит Despacito на собственных зубах

СЕГОДНЯ 18:22 2019-03-14T18:22:05+03:00

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Кира Найтли порадовала поклонников неожиданным талантом. Еще одним в своей копилке. Оказывается, она не только блестяще исполняет самые разные роли, но и не лишена музыкального слуха. Играет актриса на необычном инструменте – своих зубах. Особенно хорошо выходит популярная композиция Despacito.

Ее звезда и исполнила в эфире популярного шоу у Джимми Фэллона. Артистка виртуозно исполнила хит Despacito на собственных зубах.

Найтли призналась, что музыкой никогда не увлекалась, но классические мелодии научилась исполнять еще в школе. Естественно, тоже на зубах, пишет сайт Dni.ru.

Cайт kp.ru писал, что ранее актриса Кира Найтли рассказала, каким образом 29 лет назад родители дали ей имя – довольно необычное для британки. Оказывается, в честь советской фигуристки Киры Ивановой, которая как раз в середине 80-х завоевывала много призов на международных соревнованиях.

Кира Найтли сыграла Despacito на собственных зубах.

ИСТОЧНИК KP.RU