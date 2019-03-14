2019-03-14T18:22:05+03:00
Звезды

Кира Найтли исполнила хит Despacito на собственных зубах

Знаменитая актриса оказалась настоящим кладезем талантов [видео]
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Кира Найтли в образе Анны Карениной. ФОТО: кадр из фильмаКира Найтли в образе Анны Карениной. ФОТО: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Кира Найтли порадовала поклонников неожиданным талантом. Еще одним в своей копилке. Оказывается, она не только блестяще исполняет самые разные роли, но и не лишена музыкального слуха. Играет актриса на необычном инструменте – своих зубах. Особенно хорошо выходит популярная композиция Despacito.

Ее звезда и исполнила в эфире популярного шоу у Джимми Фэллона. Артистка виртуозно исполнила хит Despacito на собственных зубах.

Найтли призналась, что музыкой никогда не увлекалась, но классические мелодии научилась исполнять еще в школе. Естественно, тоже на зубах, пишет сайт Dni.ru.

Cайт kp.ru писал, что ранее актриса Кира Найтли рассказала, каким образом 29 лет назад родители дали ей имя – довольно необычное для британки. Оказывается, в честь советской фигуристки Киры Ивановой, которая как раз в середине 80-х завоевывала много призов на международных соревнованиях.

Кира Найтли сыграла Despacito на собственных зубах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Татьяна Голикова поручила разработать рекомендации для диабетического питания в школах
Трамп пригрозил ЕС ввести пошлины на европейские товары
В Дубае показали самые дорогие в мире духи за 1,3 миллиона рублей
Президент Австрии рассказал о «хорошем разговоре» с Лавровым
В Аргентине назвали причину гибели подлодки San Juan
Французские политики привезут в Крым туристов
Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины
«Черные ящики» разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 доставили во Францию
Почта Mail.ru запускает новую функцию группировки писем из интернет-магазинов
Постпред Сирии при ООН: террористы получают оружие под видом гумпомощи
Российский фрегат "Адмирал Григорович" с ракетами "Калибр" спустили на воду после ремонта
Задержанных участников беспорядков в Армении отпустили на свободу
Госдума одобрила появление автоматических наружных дефибрилляторов
Хакеры атаковали несколько интернет-компаний за счет уязвимости реестра Роскомнадзора
Участок "Северного потока-2" передадут отдельной компании
Эксперт рассказал, что владельцы майнинговых ферм пока могут не бояться наказаний
Тимошенко пожаловалась послу ЕС на фальсификации выборов, которые готовит Порошенко
Глава СПЧ предложил отдавать бездомных пенсионеров в приемные семьи
Глава ФНС Михаил Мишустин рассказал, кто уже пользуется приложением «Мой налог»
Глава МИД Австрии сообщила, что обсудила с Путиным Ближний Восток
Два человека погибли, семеро ранены в результате взрыва на рынке в Пакистане
В ФНС рассказали о росте числа зарегистрированных самозанятых в России
НАТО призналось: у союзников нет единой позиции по «Северному потоку - 2»
Лавров и глава МИД Венесуэлы договорились укреплять взаимодействие в ООН