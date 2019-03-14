Почта Mail.ru запускает новую функцию группировки писем из интернет-магазинов

14 Март 18:22 2019-03-14T18:22:59+03:00

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Почта mail.ru открыла новую систему по группировке сообщений от интернет-магазинов. Теперь все письма от одного магазина будут собраны в одном месте, и пользователи смогут легко и быстро найти нужный заказ. Нужно лишь открыть любое письмо из конкретного магазина, и почта автоматически выдаст ссылку на покупку и составит все письма из этого магазина в одну цепочку. Людям больше не придется долго рыться в многочисленных переписках.

Также пользователи смогут отслеживать статус своей покупки. В каждом новом письме будут указаны сроки доставки и все новые подробности.

Такая функия уже доступна 50 крупнейшим интернет-магазинам. Среди них AliExpress, Wildberries и Ozon. Она же предостовляется и при заказе одежды, обуви и косметики из таких магазинов, как Oriflame, Faberlic и Lamoda.

Специально для AliExpress Mail.ru также реализовала программу "Шапка заказа". Это небольшой блок наверху перед основным письмом, в котором содержится основная информация о доставке и название заказа. Для остальных интернет-магазинов такая функция будет доступна в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU