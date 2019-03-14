В Аргентине назвали причину гибели подлодки San Juan

СЕГОДНЯ 18:40 2019-03-14T18:40:12+03:00

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В Аргентине озвучили причины гибели подлодки San Juan, которая пропала с радаров в 2017 году. Причиной гибели стал взрыв, который произошел на глубине в 920 метров. Об этом заявил командующий ВМС Аргентины контр-адмирал Давид Бурден.

Военнослужащий отметил, что в пользу данной версии говорит то, что в аккумуляторных баках оказалась вода. Она привела к короткому замыканию.

«Определённо, был взрыв», — приводит его слова телеканал TN.

Что именно могло спровоцировать взрыв – не сообщается. Известно, что перед тем, как выйти в море с базы Ушуайя в Мар-дель-Плата, подлодка была в хорошем техническом состоянии. На борту находились 44 человека, сообщает RT.

Только в ноябре 2018 года ВМС Аргентины обнаружили место расположения подлодки. Поиски проходили в районе, где в день исчезновения подводной лодки San Juan была зафиксирована "гидроакустическая аномалия". Снимки обломков затонувшей подводной лодки "Сан-Хуан" появились в Сети. Было проведено расследование, которое установило причины трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU