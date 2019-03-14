2019-03-14T18:40:12+03:00
Происшествия

В Аргентине назвали причину гибели подлодки San Juan

На глубине в 920 метров произошел взрыв
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Аргентине назвали причину, которая погубила подводную лодку San JuanВ Аргентине назвали причину, которая погубила подводную лодку San JuanФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

В Аргентине озвучили причины гибели подлодки San Juan, которая пропала с радаров в 2017 году. Причиной гибели стал взрыв, который произошел на глубине в 920 метров. Об этом заявил командующий ВМС Аргентины контр-адмирал Давид Бурден.

Военнослужащий отметил, что в пользу данной версии говорит то, что в аккумуляторных баках оказалась вода. Она привела к короткому замыканию.

«Определённо, был взрыв», — приводит его слова телеканал TN.

Что именно могло спровоцировать взрыв – не сообщается. Известно, что перед тем, как выйти в море с базы Ушуайя в Мар-дель-Плата, подлодка была в хорошем техническом состоянии. На борту находились 44 человека, сообщает RT.

Только в ноябре 2018 года ВМС Аргентины обнаружили место расположения подлодки. Поиски проходили в районе, где в день исчезновения подводной лодки San Juan была зафиксирована "гидроакустическая аномалия". Снимки обломков затонувшей подводной лодки "Сан-Хуан" появились в Сети. Было проведено расследование, которое установило причины трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп пригрозил ЕС ввести пошлины на европейские товары
В Дубае показали самые дорогие в мире духи за 1,3 миллиона рублей
Президент Австрии рассказал о «хорошем разговоре» с Лавровым
Французские политики привезут в Крым туристов
Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины
«Черные ящики» разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 доставили во Францию
Почта Mail.ru запускает новую функцию группировки писем из интернет-магазинов
Кира Найтли исполнила хит Despacito на собственных зубах
Постпред Сирии при ООН: террористы получают оружие под видом гумпомощи
Российский фрегат "Адмирал Григорович" с ракетами "Калибр" спустили на воду после ремонта
Задержанных участников беспорядков в Армении отпустили на свободу
Госдума одобрила появление автоматических наружных дефибрилляторов
Хакеры атаковали несколько интернет-компаний за счет уязвимости реестра Роскомнадзора
Участок "Северного потока-2" передадут отдельной компании
Эксперт рассказал, что владельцы майнинговых ферм пока могут не бояться наказаний
Тимошенко пожаловалась послу ЕС на фальсификации выборов, которые готовит Порошенко
Глава СПЧ предложил отдавать бездомных пенсионеров в приемные семьи
Глава ФНС Михаил Мишустин рассказал, кто уже пользуется приложением «Мой налог»
Глава МИД Австрии сообщила, что обсудила с Путиным Ближний Восток
Два человека погибли, семеро ранены в результате взрыва на рынке в Пакистане
В ФНС рассказали о росте числа зарегистрированных самозанятых в России
НАТО призналось: у союзников нет единой позиции по «Северному потоку - 2»
Лавров и глава МИД Венесуэлы договорились укреплять взаимодействие в ООН