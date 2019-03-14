Татьяна Голикова поручила разработать рекомендации для диабетического питания в школах

СЕГОДНЯ 19:03 2019-03-14T19:03:12+03:00

В российских школах могут организовать специальное питание для детей-диабетиков Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В российских школах может появиться отдельное меню для диабетиков. Этим вопросом озадачилась заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. На поручила проработать этот вопрос Роспотребнадзору, Минпросвещения и Минздраву. Ведомства составят рекомендации, где отразят, как нужно кормить детей, которые страдают от сахарного диабета.

Об этом в четверг, 14 марта, говорится в протоколе заседания Совета по вопросам попечительства, опубликованном на сайте правительства.

Работу должны завершит до 1 августа, а после представить на рассмотрение правительства.

Кстати, ранее ученые пришли к выводу, что диабет второго типа можно победить специальной диетой. Она включает в себя всего 800 калорий в сутки. Питаться стоит супами и шейками, это приведет к удалению жиры из поджелудочной и железа снова начнет вырабатывать инсулин. Но как только вернется половина потерянного веса, вернется и диабет, пишет газета «Известия».

Ранее Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что организация питания детей в школах лежит на их родителях. Как передает портал "ПроВладимир", таким образом она ответила на вопрос об отмене бесплатных завтраков для некоторых групп учеников младших классов.

ИСТОЧНИК KP.RU