Татьяна Голикова поручила разработать рекомендации для диабетического питания в школах
В российских школах может появиться отдельное меню для диабетиков. Этим вопросом озадачилась заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. На поручила проработать этот вопрос Роспотребнадзору, Минпросвещения и Минздраву. Ведомства составят рекомендации, где отразят, как нужно кормить детей, которые страдают от сахарного диабета.
Об этом в четверг, 14 марта, говорится в протоколе заседания Совета по вопросам попечительства, опубликованном на сайте правительства.
Работу должны завершит до 1 августа, а после представить на рассмотрение правительства.
Кстати, ранее ученые пришли к выводу, что диабет второго типа можно победить специальной диетой. Она включает в себя всего 800 калорий в сутки. Питаться стоит супами и шейками, это приведет к удалению жиры из поджелудочной и железа снова начнет вырабатывать инсулин. Но как только вернется половина потерянного веса, вернется и диабет, пишет газета «Известия».
Ранее Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что организация питания детей в школах лежит на их родителях. Как передает портал "ПроВладимир", таким образом она ответила на вопрос об отмене бесплатных завтраков для некоторых групп учеников младших классов.
ИСТОЧНИК KP.RU