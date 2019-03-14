YouTube заблокировал канал кандидата в президенты Украины Зеленского

СЕГОДНЯ 19:50 2019-03-14T20:07:59+03:00

Такое решение было принято модераторами видеохостинга из-за многочисленных или серьезных нарушений

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Сайт YouTube заблокировал канал кандидата в президенты Украины, актера Владимира Зеленского за нарушение условий использования.

Теперь при переходе на канал шоумена в YouTube появляется сообщение о его блокировке.

- Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения условий использования YouTube, - прокомментировали модераторы видеохостинга. Также по их словам, блокировка произошла из-за "спама, обмана и введения пользователей в заблуждение", сообщает агентство "Украинские новости".

К слову, предвыборный штаб Зеленского подтвердил блокировку канала. Представители отметили, что причины блокировки YouTube-канала им пока неизвестны, но рассчитывают, что проблема будет решена в ближайшее время.

- За время предвыборной кампании наши страницы так часто пытались заблокировать, прослушать, запретить, что у нас же выработался иммунитет на такие вещи, - также прокомментировали представители предвыборного штата Зеленского.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях стало известно о том, что Владимир Зеленский снова возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины. Как выяснилось, актера и шоумена готовы поддержать 24,7% избирателей. Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Во Львове Зеленский чуть было не подрался с ветеранами АТО.

ИСТОЧНИК KP.RU