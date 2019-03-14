Лавров назвал "наркотическим адом" попытку некоторых стран легализовать употребление марихуаны
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что попытка некоторых стран легализовать употребление марихуаны просто для расслабления вызывает глубокую тревогу. Об этом он рассказал на 62-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам.
Министр также добавил, что легализация каннабиса под предлогом употребления в «рекреационных» или медицинских целях - «это прямая дорога в "наркотический ад"». Лавров отметил, что «попытки прикрыться аргументами о правах человека не выдерживают критики», сообщает "РИА-Новости".
Сергей Лавров уверен, что миру необходимо придерживаться положений трех конвенций ООН. Это связано с постоянным появлением новых психоактивных веществ и использованием высоких технологий, из-за которых наркотрафик становится бесконтактным.
- Только государства, добросовестно исполняющие предписания антинаркотических конвенций ООН, имеют моральное право на участие в работе Комиссии по наркотическим средствам, - подчеркнул политик.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в октябре прошлого года стало известно о том, что в Канаде раскупили всю марихуану спустя пять дней после ее легализации. Каннабис был распродан во многих пунктах, в том числе и онлайн-магазинах.
Литве не нужны конопля, марихуана и экстази.Правоохранительные службы Клайпеды прирыли еще один канал поставки наркотиков в страну. В ходе спец операции, полицейскими изъята крупная партия наркотиков на сумму в 500 000 литов.
ИСТОЧНИК KP.RU