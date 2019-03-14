2019-03-14T21:02:54+03:00
Политика

Лавров назвал "наркотическим адом" попытку некоторых стран легализовать употребление марихуаны

Глава МИД РФ также отметил, что «попытки прикрыться аргументами о правах человека не выдерживают критики»
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Лавров назвал "наркотическим адом" попытку некоторых стран легализовать употребление марихуаныЛавров назвал "наркотическим адом" попытку некоторых стран легализовать употребление марихуаныФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что попытка некоторых стран легализовать употребление марихуаны просто для расслабления вызывает глубокую тревогу. Об этом он рассказал на 62-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам.

Министр также добавил, что легализация каннабиса под предлогом употребления в «рекреационных» или медицинских целях - «это прямая дорога в "наркотический ад"». Лавров отметил, что «попытки прикрыться аргументами о правах человека не выдерживают критики», сообщает "РИА-Новости".

Сергей Лавров уверен, что миру необходимо придерживаться положений трех конвенций ООН. Это связано с постоянным появлением новых психоактивных веществ и использованием высоких технологий, из-за которых наркотрафик становится бесконтактным.

- Только государства, добросовестно исполняющие предписания антинаркотических конвенций ООН, имеют моральное право на участие в работе Комиссии по наркотическим средствам, - подчеркнул политик.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в октябре прошлого года стало известно о том, что в Канаде раскупили всю марихуану спустя пять дней после ее легализации. Каннабис был распродан во многих пунктах, в том числе и онлайн-магазинах.

Литве не нужны конопля, марихуана и экстази.Правоохранительные службы Клайпеды прирыли еще один канал поставки наркотиков в страну. В ходе спец операции, полицейскими изъята крупная партия наркотиков на сумму в 500 000 литов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Британский парламент проголосовал за продление срока Brexit
Кузнецова заявила об улучшающемся состоянии "девочки-маугли"
Помпео заявил, что все дипломаты США покинули Венесуэлу
В Мытищах объявлен план "Перехват" после убийства Геворга Туманяна
Матвиенко оценила мемы на законы о фейк-ньюс и госсимволах
YouTube заблокировал канал кандидата в президенты Украины Зеленского
США перебросили в Британию три бомбардировщика, способных нести ядерное оружие
СПЧ составил «портрет среднестатического бомжа» и предложил принимать их на работу без документов
Медведев освободил от должности замглавы Росавиации Олега Клима
Татьяна Голикова поручила разработать рекомендации для диабетического питания в школах
Трамп пригрозил ЕС ввести пошлины на европейские товары
В Дубае показали самые дорогие в мире духи за 1,3 миллиона долларов
Президент Австрии рассказал о «хорошем разговоре» с Лавровым
В Аргентине назвали причину гибели подлодки San Juan