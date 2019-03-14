Лавров назвал "наркотическим адом" попытку некоторых стран легализовать употребление марихуаны

СЕГОДНЯ 20:55 2019-03-14T21:02:54+03:00

Глава МИД РФ также отметил, что «попытки прикрыться аргументами о правах человека не выдерживают критики»

Изменить размер текста: A A

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что попытка некоторых стран легализовать употребление марихуаны просто для расслабления вызывает глубокую тревогу. Об этом он рассказал на 62-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам.

Министр также добавил, что легализация каннабиса под предлогом употребления в «рекреационных» или медицинских целях - «это прямая дорога в "наркотический ад"». Лавров отметил, что «попытки прикрыться аргументами о правах человека не выдерживают критики», сообщает "РИА-Новости".

Сергей Лавров уверен, что миру необходимо придерживаться положений трех конвенций ООН. Это связано с постоянным появлением новых психоактивных веществ и использованием высоких технологий, из-за которых наркотрафик становится бесконтактным.

- Только государства, добросовестно исполняющие предписания антинаркотических конвенций ООН, имеют моральное право на участие в работе Комиссии по наркотическим средствам, - подчеркнул политик.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в октябре прошлого года стало известно о том, что в Канаде раскупили всю марихуану спустя пять дней после ее легализации. Каннабис был распродан во многих пунктах, в том числе и онлайн-магазинах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="380" height="286" src="https://www.kp.ru/video/embed/397309" frameborder="0"></iframe> Литве не нужны конопля, марихуана и экстази.Правоохранительные службы Клайпеды прирыли еще один канал поставки наркотиков в страну. В ходе спец операции, полицейскими изъята крупная партия наркотиков на сумму в 500 000 литов.

ИСТОЧНИК KP.RU