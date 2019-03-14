2019-03-14T21:39:28+03:00
Общество

Кузнецова заявила об улучшающемся состоянии "девочки-маугли"

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка также отметила, что малышка пока не дает проводить некоторые обследования
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Кузнецова заявила об улучшающемся состоянии "девочки-маугли" Фото: Пресс-служба Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенкаКузнецова заявила об улучшающемся состоянии "девочки-маугли" Фото: Пресс-служба Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что девочка, найденная в захламленной квартире в Москве, идет на поправку.

- Все явления простудные, которые были, все проходят, первое время мы характеризовали здоровье как средней тяжести, сейчас все проходит. Обследование дополнительное проводится, пока все данные положительные, - заявила Кузнецова.

При этом она отметила, что малышка пока не дает проводить некоторые обследование, к примеру рентген, который ей не нравится.

Также омбудсмен подчеркнула, что ребенок хорошо кушает, играет, улыбается, но пока больше не говорила. Ранее сообщалось, что малышка сказала слово "тапочки", сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что пятилетнюю малышку обнаружили на днях в квартире в Москве в ужасающих антисанитарных условиях. Ребенок плакал, украшение у нее на шее вросло в кожу. Выяснилось, что девочка, не владеет социальными навыками, из-за этого в СМИ ее назвали девочка-маугли.

Позже в столичном департаменте труда и соцзащиты сообщили, что у девочки есть социальные навыки, она немного пугается чужих людей, но когда ей предлагают поиграть, идет на контакт, смеется в голос, аккуратно ест, играет с куклами и проявляет интерес к книгам.

Несколькими днями позже мать девочки была задержана. Было возбуждено дело по статье "покушение на убийство", женщина была заключена под стражу.

Девочка Маугли из многоэтажки.Жуткая история про ребенка, которого обнаружили в квартире, больше похожей на мусорную свалку, с жутким запахом гнили. И почти без еды и воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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