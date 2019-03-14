Сенат решил отменить введенный Трампом режим ЧП

СЕГОДНЯ 23:26 2019-03-14T23:26:00+03:00

За резолюцию проголосовали 59 сенаторов, в том числе 12 республиканцев, против высказался 41

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В четверг, 14 марта, американский сенат принял резолюцию об отмене введенного президентом США Дональдом Трампом режима чрезвычайного положения (ЧП) на границе с Мексикой.

За документ проголосовали 59 сенаторов, в том числе 12 республиканцев, против – 41. Таким образом, резолюция не набрала двух третей голосов, которые необходимы для того, чтобы президент не смог наложить на не вето, а глава Белого дома уже заявил, что именно это он и собирается сделать, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, документ, который вводит режим ЧП на границе с Мексикой, Дональд Трамп подписал месяц назад, 15 февраля. После этого демократы палаты представителей конгресса инициировали в отношении администрации Трампа расследование, обвинив хозяина Овального кабинета в «безрассудном пренебрежении принципом разделения властей и собственными обязанностями».

Кроме того, в один из окружных судов Калифорнии поступил иск от 16 штатов с требованием ввести временный запрет на исполнение президентского указа о ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU