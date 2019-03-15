В Швеции задержали человека, подозреваемого в России в терроризме

СЕГОДНЯ 00:16 2019-03-15T00:16:33+03:00

Шведские власти решают, могут ли они выдать задержанного России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция решает, может ли она передать задержанного российским коллегам

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В Швеции задержали человека, которого Россия объявила в международный розыск по подозрению в терроризме, сообщает газета Aftonbladet.

Отмечается, что подозреваемый был задержан еще в минувшие выходные, однако шведская полиция объявила об этом только в четверг, 14 марта. В данный момент власти страны выясняют, могут ли они передать задержанного России, уточняют основания для его выдачи.

Об этом изданию рассказал представитель Национального оперативного отдела полиции Малин Нефвер. Он добавил, что Национальный оперативный отдел проводит в отношении предполагаемого террориста расследование под руководством прокуратуры Швеции.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, сотрудники правоохранительных органов на Гаити задержали участников преступной группировки, в которую входили граждане разных государств мира – пять американцев, один серб, один местный житель и россиянин.

ИСТОЧНИК KP.RU