Глава NASA поздравил экипаж «Союза» с успешным стартом к МКС

СЕГОДНЯ 01:06 2019-03-15T01:17:48+03:00

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В четверг, 14 марта директор американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн поздравил российско-американский экипаж с успешным стартом корабля «Союз МС-12» к Международной космической станции.

«Поздравляем астронавтов Ника Хейга и Кристину Кук и космонавта Алексея Овчинина с сегодняшним успешным стартом», - написал Брайденстайн на своей странице в Twitter.

Глава NASA добавил, что гордится соотечественником Ником Хейгом, выдержавшим запуск в октябре прошлого года, который «прошел не так, как планировалось».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ракета-носитель с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-12» успешно стартовала с космодрома Байконур. К МКС отправились два астронавта NASA и космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин, который вместе с Ником Хейгом должен был отправиться на орбиту 11 октября. Но тогда одна из ступеней ракеты из-за неисправного датчика не смогла отделиться в штатном режиме, сработала система аварийного спасения, и капсула с космонавтами приземлилась в Казахстане. Это была первая за 35 лет авария при запуске космического корабля «Союз».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/697280" frameborder="0"></iframe> "Союз МС-12" успешно стартовал с Байконура к МКС.Космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кук присоединятся к команде МКС

ИСТОЧНИК KP.RU