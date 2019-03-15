Глава NASA поздравил экипаж «Союза» с успешным стартом к МКС
В четверг, 14 марта директор американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн поздравил российско-американский экипаж с успешным стартом корабля «Союз МС-12» к Международной космической станции.
«Поздравляем астронавтов Ника Хейга и Кристину Кук и космонавта Алексея Овчинина с сегодняшним успешным стартом», - написал Брайденстайн на своей странице в Twitter.
Глава NASA добавил, что гордится соотечественником Ником Хейгом, выдержавшим запуск в октябре прошлого года, который «прошел не так, как планировалось».
Напомним, как писал сайт kp.ru, ракета-носитель с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-12» успешно стартовала с космодрома Байконур. К МКС отправились два астронавта NASA и космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин, который вместе с Ником Хейгом должен был отправиться на орбиту 11 октября. Но тогда одна из ступеней ракеты из-за неисправного датчика не смогла отделиться в штатном режиме, сработала система аварийного спасения, и капсула с космонавтами приземлилась в Казахстане. Это была первая за 35 лет авария при запуске космического корабля «Союз».
"Союз МС-12" успешно стартовал с Байконура к МКС.Космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кук присоединятся к команде МКС
ИСТОЧНИК KP.RU