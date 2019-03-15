2019-03-15T02:01:42+03:00
Спорт

Фанатам ФК «Шальке» пришлось возвращаться из Британии самолетом ненавидимой ими «Боруссии»

«Манчестер Сити» на своем поле разгромил немецкую команду со счетом 7:0
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» на своем поле одержал разгромную победу над немецким «Шальке»Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» на своем поле одержал разгромную победу над немецким «Шальке»Фото: REUTERS
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Очень не повезло болельщикам немецкой футбольной команды «Шальке», которые ездили поддержать свой любимый клуб в Британию. Мало того, что «Манчестер Сити» на своем поле одержал разгромную победу со счетом 7:0, так еще и возвращаться домой в Германию фанатам «Шальке» пришлось на самолете с символикой ненавидимой ими команды «Боруссия».

Дело в том, что самый дешевый и быстрый рейс из Манчестера был с пересадкой в Дюссельдорфе, им около сотни болельщиков «Шальке» и вылетели. Однако они даже не догадывались, что оттуда в Гельзенкирхен они полетят на воздушном судне, украшенном символикой дортмундского футбольного клуба, соперничающего с их любимой командой.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестера» с немецким «Шальке» прошел 12 марта и завершился победой хозяев поля (7:0). Первая встреча команд тоже закончилась победой британского клуба со счетом 3:2.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что обвиняемый в подрыве автобуса «Боруссии» гражданин ФРГ Сергей Венергольд приговорен к 14 годам тюрьмы. Суд в Дортмунде признал его виновным в покушении на убийство 28 человек по корыстным мотивам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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