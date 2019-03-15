2019-03-15T03:08:09+03:00
В мире

США отозвали визы у 340 граждан Венесуэлы

Представитель госдепартамента уточнил, что в 107 случаях речь идет «о бывших дипломатах Мадуро и членах их семей»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Представитель госдепартамента США сообщил, что Вашингтон отозвал визы у 340 граждан ВенесуэлыПредставитель госдепартамента США сообщил, что Вашингтон отозвал визы у 340 граждан ВенесуэлыФото: REUTERS
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Американские власти отозвали визы у 340 граждан Венесуэлы, сообщил на брифинге в четверг, 14 марта, представитель госдепартамента США Роберт Палладино.

Он уточнил, что визы были отозваны на этой неделе, причем в 107 случаях речь идет о сотрудниках дипломатических ведомств Боливарианской республики и и членах их семей. Роберт Палладино назвал их «бывшими дипломатами Мадуро».

Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов предупредил, что Вашингтон продолжит принимать такие меры против представителей властей Венесуэлы, передает Интерфакс.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне стало известно, что венесуэльские власти дали американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну. США отозвали большую часть сотрудников своего посольства в Каракасе еще в январе этого года, а во вторник госсекретарь Майкл Помпео объявил, что оставшихся в Венесуэле американских дипломатов Штаты отзовут до конца текущей недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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