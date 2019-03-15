Представитель Гуаидо в США встретился с руководством компании Citgo

СЕГОДНЯ 03:40 2019-03-15T03:57:48+03:00

Временный поверенный в делах Венесуэлы заявил, что намерен «вновь превратить страну в активного игрока на мировом рынке нефти»

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Назначенный самопровозглашенным «врио президента» Венесуэлы Хауном Гуаидо «временный поверенный» в делах Боливарианской республики в США Карлос Веккьо в четверг встретился с руководством американского подразделения государственной нефтяной компании PDVSA – Citgo Petroleum.

После встречи с исполнительным вице-президентом Citgo Риком Иссером и секретарем совета директоров Фернандо Вера в Хьюстоне Веккьо заявил, что намерен «восстановить позиции Венесуэлы и вновь превратить страну в активного игрока на мировом рынке нефти». При этом он подчеркнул, что главное условие для этого – «восстановление демократии» в республике, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 28 января американский Минфин ввел санкции против PDVSA и заблокировал активы венесуэльской госкомпании на семь миллиардов долларов. Действующий президент Боливарианской республики Николас Мадуро назвал эти действия преступными. Позже, 15 февраля и 1 марта, Штаты ужесточили санкции в отношении Венесуэлы.

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ИСТОЧНИК KP.RU