В организации убийства словацкого журналиста Яна Куциака обвинили местного бизнесмена

СЕГОДНЯ 04:35 2019-03-15T04:45:01+03:00

Известного в Словакии журналиста Яна Куциака и его невесту убили год назад Фото: REUTERS

Известного в Словакии репортера и его невесту застрелили в конце февраля прошлого года

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В организации громкого убийства словацкого журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой правоохранительные органы Словакии подозревают местного бизнесмена Мариана Кочнера. В четверг, 14 марта, представитель прокуратуры страны сообщил на специальной пресс-конференции, что предпринимателю официально предъявлены обвинения.

Кроме того, он рассказал, что после длительного расследования этого резонансного преступления были арестованы четыре человека: исполнитель и женщина, которая передала ему заказ, а также посредник и водитель, привезший киллера к дому журналиста, предает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал о задержании подозреваемых, однако тогда не было известно, сколько их.

Напомним, известного в Словакии репортера сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака и его невесту застрелили в конце февраля в их квартире. Куциак писал о коррупции и связях высокопоставленных чиновников страны с мафией, проводил собственные расследования. По версии полиции, мотивом для его убийства стала именно профессиональная деятельность молодого человека.

ИСТОЧНИК KP.RU