2019-03-15T04:45:01+03:00
Происшествия

В организации убийства словацкого журналиста Яна Куциака обвинили местного бизнесмена

Известного в Словакии репортера и его невесту застрелили в конце февраля прошлого года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Известного в Словакии журналиста Яна Куциака и его невесту убили год назадИзвестного в Словакии журналиста Яна Куциака и его невесту убили год назадФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В организации громкого убийства словацкого журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой правоохранительные органы Словакии подозревают местного бизнесмена Мариана Кочнера. В четверг, 14 марта, представитель прокуратуры страны сообщил на специальной пресс-конференции, что предпринимателю официально предъявлены обвинения.

Кроме того, он рассказал, что после длительного расследования этого резонансного преступления были арестованы четыре человека: исполнитель и женщина, которая передала ему заказ, а также посредник и водитель, привезший киллера к дому журналиста, предает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал о задержании подозреваемых, однако тогда не было известно, сколько их.

Напомним, известного в Словакии репортера сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака и его невесту застрелили в конце февраля в их квартире. Куциак писал о коррупции и связях высокопоставленных чиновников страны с мафией, проводил собственные расследования. По версии полиции, мотивом для его убийства стала именно профессиональная деятельность молодого человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новой Зеландии неизвестный мужчина открыл огонь по людям в мечети
Израиль обвинил ХАМАС в ракетном обстреле Тель-Авива
Эрдоган: Турция не собирается уступать США в вопросе покупки российских С-400
Представитель Гуаидо в США встретился с руководством компании Citgo
Израиль в ответ на обстрел Тель-Авива атаковал цели в секторе Газа
США отозвали визы у 340 граждан Венесуэлы
Менеджер Юлии Началовой прокомментировала сообщения об отеке мозга у певицы
Фанатам ФК «Шальке» пришлось возвращаться из Британии самолетом ненавидимой ими «Боруссии»
Глава NASA поздравил экипаж «Союза» с успешным стартом к МКС
После авиакатастрофы в Эфиопии Boeing приостановил поставки самолетов модели 737 MAX
Эксперт: Результаты опроса ВЦИОМ в Крыму говорят, что в регионе по сей день полное единогласие по поводу событий «Крымской весны»