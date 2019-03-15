В организации убийства словацкого журналиста Яна Куциака обвинили местного бизнесмена
В организации громкого убийства словацкого журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой правоохранительные органы Словакии подозревают местного бизнесмена Мариана Кочнера. В четверг, 14 марта, представитель прокуратуры страны сообщил на специальной пресс-конференции, что предпринимателю официально предъявлены обвинения.
Кроме того, он рассказал, что после длительного расследования этого резонансного преступления были арестованы четыре человека: исполнитель и женщина, которая передала ему заказ, а также посредник и водитель, привезший киллера к дому журналиста, предает РИА Новости.
Ранее сайт kp.ru писал о задержании подозреваемых, однако тогда не было известно, сколько их.
Напомним, известного в Словакии репортера сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака и его невесту застрелили в конце февраля в их квартире. Куциак писал о коррупции и связях высокопоставленных чиновников страны с мафией, проводил собственные расследования. По версии полиции, мотивом для его убийства стала именно профессиональная деятельность молодого человека.
ИСТОЧНИК KP.RU