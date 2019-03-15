«Союз МС-12» с россиянином и двумя американцами пристыковался к МКС
Космический корабль «Союз МС-12» с россиянином и двумя американцами на борту успешно пристыковался к Международной космической станции. на МКС прибыл новый экипаж – космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кук.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в четверг, 14 марта, ракета-носитель с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-12» успешно стартовала с космодрома Байконур.
В новую космическую экспедицию вошли российский космонавт Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, которые должны были отправиться на орбиту 11 октября. Но тогда одна из ступеней ракеты из-за неисправного датчика не смогла отделиться в штатном режиме, сработала система аварийного спасения, и капсула с космонавтами приземлилась в Казахстане. Это была первая за 35 лет авария при запуске космического корабля «Союз».
"Союз МС-12" успешно стартовал с Байконура к МКС.Космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кук присоединятся к команде МКС
ИСТОЧНИК KP.RU