«Союз МС-12» с россиянином и двумя американцами пристыковался к МКС

СЕГОДНЯ 05:55 2019-03-15T05:59:53+03:00

На орбитальную станцию прибыли два астронавта NASA и космонавт «Роскосмоса» [видео]

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Космический корабль «Союз МС-12» с россиянином и двумя американцами на борту успешно пристыковался к Международной космической станции. на МКС прибыл новый экипаж – космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кук.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в четверг, 14 марта, ракета-носитель с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-12» успешно стартовала с космодрома Байконур.

В новую космическую экспедицию вошли российский космонавт Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, которые должны были отправиться на орбиту 11 октября. Но тогда одна из ступеней ракеты из-за неисправного датчика не смогла отделиться в штатном режиме, сработала система аварийного спасения, и капсула с космонавтами приземлилась в Казахстане. Это была первая за 35 лет авария при запуске космического корабля «Союз».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/697280" frameborder="0"></iframe> "Союз МС-12" успешно стартовал с Байконура к МКС.Космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кук присоединятся к команде МКС

ИСТОЧНИК KP.RU