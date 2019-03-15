Погода в Москве на 15 марта 2019 года: местами возможен снег

СЕГОДНЯ 07:05 2019-03-15T07:05:42+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 15 марта 2019 года

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Погода в Москве на 15 марта 2019 года будет облачной с редкими прояснениями. Местами по области может пройти небольшой снег, а утром весьма вероятно образование гололедицы.

Температура воздуха днем составит 2..4 градуса, в ночь же на субботу столбики термометров опустятся до -3..-1. При этом ветер южного направления разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Местами порывы могут достигать даже 15 м/с.

Синоптики Гидрометцентра уточняют, что атмосферное давление в пятницу остановится в районе показателя 746 миллиметров ртутного столба. Других подробностей не приводится.

Сайт kp.ru писал о том, что на протяжении всего марта весенние оттепели в Москве будут сменяться очередными заморозками. Сугробы окончательно пропадут с городских улиц лишь к концу месяца или даже началу апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU