Погода в Москве на 15 марта 2019 года: местами возможен снег
Погода в Москве на 15 марта 2019 года будет облачной с редкими прояснениями. Местами по области может пройти небольшой снег, а утром весьма вероятно образование гололедицы.
Температура воздуха днем составит 2..4 градуса, в ночь же на субботу столбики термометров опустятся до -3..-1. При этом ветер южного направления разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Местами порывы могут достигать даже 15 м/с.
Синоптики Гидрометцентра уточняют, что атмосферное давление в пятницу остановится в районе показателя 746 миллиметров ртутного столба. Других подробностей не приводится.
Сайт kp.ru писал о том, что на протяжении всего марта весенние оттепели в Москве будут сменяться очередными заморозками. Сугробы окончательно пропадут с городских улиц лишь к концу месяца или даже началу апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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