В Совбезе рассказали о переброске войск НАТО к российским границам

СЕГОДНЯ 07:22 2019-03-15T07:50:23+03:00

За последние 20 лет численность членов альянса увеличилась вдвое, в основном за счет постсоветских республик

Изменить размер текста: A A

Антироссийская деятельность США и НАТО зачастую приводит к тому, что военные опасности переформировываются в реальные военные угрозы. Сюда же относится и активная переброска войск североатлантического альянса к границам нашей страны, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

Согласно его данным, за последние 20 лет численность НАТО увеличилось аж в два раза. Причем новыми членами стали, прежде всего, экс-участники Варшавского договора и постсоветские республики. В результате только ВС первоочередного задействования альянса увеличились в 1,6 раза – с 25 до 40 тысяч человек.

Более того, на территории балтийских стран появились усиленные батальонные тактические группы многонационального состава, каждая из которых включает тысячу военнослужащих, а американцы продолжают реализовывать свою инициативу под названием "3 по 30". Она предусматривает приведение в готовность 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и стольких же боевых кораблей НАТО всего за 30 суток.

"Реанимируется существовавшая в годы "холодной войны" система трансатлантических перебросок войск усиления из США и Канады в Европу для развёртывания крупных коалиционных группировок на границе с Россией", - цитирует Попова газета "Красная звезда".

Сайт kp.ru писал о том, что в последнее время у российский границ также все чаще замечают иностранные самолеты-разведчики.

ИСТОЧНИК KP.RU