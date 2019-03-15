В России возродят Военно-политическую академию

СЕГОДНЯ 07:37 2019-03-15T07:37:43+03:00

Она будет работать на базе Военного университета, который в этом году отметит свое столетие

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В России возродят одно из самых уважаемых учебных заведений Советской армии – Военно-политическую академию (ВПА). Это произойдет уже до конца 2019 года. Действовать учебное заведение будет на базе Военного университета, где сейчас готовят офицеров по гуманитарным специальностям. Планируется, что в ВПА будут выпускать психологов, журналистов и заместителей командиров по военно-политической работе.

Инициатива о восстановлении вуза принадлежит Главному военно-политическому управлению ВС РФ, которое было создано недавно. Сейчас в Минобороны рассматривается два варианта: возможно переименование с корректировкой учебных программ, а в другом случае разделение на Военно-политическую академию и несколько специализированных военных институтов. Последний вариант предполагает раздельное обучение военных специалистов и курсантов, поступивших на филологические, юридические, экономические специальности, пишет газета «Известия».

В 2015 году в военном ведомстве отметили, что набор курсантов в военные вузы достиг советских показателей, когда служба в Вооруженных силах была одной из самых почетных профессий. По сравнению с 2013 годом, когда был возобновлен полноценный набор в военные учебные заведения, конкурс вырос более чем, в два раза. При этом на командные и инженерные специальности составил до 7 человек на место.

ИСТОЧНИК KP.RU