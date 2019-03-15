2019-03-15T08:10:54+03:00
Политика

КНДР больше не хочет вести переговоры с США

В ближайшее время северокорейский лидер Ким Чен Ын выступит с официальным заявлением по этому поводу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Ким Чен Ын и Дональд ТрампКим Чен Ын и Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Пхеньян рассматривает возможность приостановки переговоров с Вашингтоном относительно денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

Она пояснила, что северокорейские власти были не удовлетворены двусторонними переговорами с Соединенными Штатами, состоявшимися в конце февраля во вьетнамской столице.

"У нас нет намерения идти на уступки требованиям США [выдвинутым на саммите в Ханое] в какой-бы то ни было форме, ни тем более желания вести такого рода переговоры", - подчеркнула Цой Сон Хи.

Стоит отметить, что это заявление стало первой официальной оценкой недавней встречи лидеров Штатов и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына, озвученной со стороны Пхеньяна.

По словам замминистра МИД, в ближайшее время северокорейский лидер сам прокомментирует сложившуюся ситуацию и объявит о решении относительно дальнейших действий, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, второй саммит США – КНДР завершился досрочно, при этом политики даже не подписали никаких соглашений. Сам Трамп объяснил такой исход отказом Ким Чен Ына ликвидировать все северокорейские ядерные объекты. Лидер республики хотел, чтобы Вашингтон сначала снял с его страны все санкции.

Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Корейский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
По обвинению в атаке на мечети в Новой Зеландии арестованы четыре человека
Военные Израиля заявили еще о двух ракетах, выпущенных из сектора Газа
В российском посольстве в Новой Зеландии подтвердили, что россиян в мечети не было
Выставка шедевров Ильи Репина открывается 16 марта в Третьяковской галерее
Китай надеется на взаимовыгодные результаты торговых переговоров с США
В России возродят Военно-политическую академию
В Совбезе рассказали о переброске войск НАТО к российским границам
Погода в Москве на 15 марта 2019 года: местами возможен снег
Жертвами стрельбы в двух мечетях в Новой Зеландии могли стать от девяти до 27 человек
Полиция Новой Зеландии задержала подозреваемого в стрельбе в мечети
Жертвами стрельбы в мечети в Новой Зеландии стали девять человек
«Союз МС-12» с россиянином и двумя американцами пристыковался к МКС
В Новой Зеландии неизвестный мужчина открыл огонь по людям в мечети
Израиль обвинил ХАМАС в ракетном обстреле Тель-Авива
В организации убийства словацкого журналиста Яна Куциака обвинили местного бизнесмена
Эрдоган: Турция не собирается уступать США в вопросе покупки российских С-400
Представитель Гуаидо в США встретился с руководством компании Citgo
Израиль в ответ на обстрел Тель-Авива атаковал цели в секторе Газа
США отозвали визы у 340 граждан Венесуэлы
Менеджер Юлии Началовой прокомментировала сообщения об отеке мозга у певицы
Фанатам ФК «Шальке» пришлось возвращаться из Британии самолетом ненавидимой ими «Боруссии»
Глава NASA поздравил экипаж «Союза» с успешным стартом к МКС
После авиакатастрофы в Эфиопии Boeing приостановил поставки самолетов модели 737 MAX
Эксперт: Результаты опроса ВЦИОМ в Крыму говорят, что в регионе по сей день полное единогласие по поводу событий «Крымской весны»