КНДР больше не хочет вести переговоры с США

СЕГОДНЯ 08:10 2019-03-15T08:10:54+03:00

В ближайшее время северокорейский лидер Ким Чен Ын выступит с официальным заявлением по этому поводу

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Пхеньян рассматривает возможность приостановки переговоров с Вашингтоном относительно денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

Она пояснила, что северокорейские власти были не удовлетворены двусторонними переговорами с Соединенными Штатами, состоявшимися в конце февраля во вьетнамской столице.

"У нас нет намерения идти на уступки требованиям США [выдвинутым на саммите в Ханое] в какой-бы то ни было форме, ни тем более желания вести такого рода переговоры", - подчеркнула Цой Сон Хи.

Стоит отметить, что это заявление стало первой официальной оценкой недавней встречи лидеров Штатов и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына, озвученной со стороны Пхеньяна.

По словам замминистра МИД, в ближайшее время северокорейский лидер сам прокомментирует сложившуюся ситуацию и объявит о решении относительно дальнейших действий, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, второй саммит США – КНДР завершился досрочно, при этом политики даже не подписали никаких соглашений. Сам Трамп объяснил такой исход отказом Ким Чен Ына ликвидировать все северокорейские ядерные объекты. Лидер республики хотел, чтобы Вашингтон сначала снял с его страны все санкции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694586" frameborder="0"></iframe> Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите.

ИСТОЧНИК KP.RU