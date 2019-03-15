США планируют передать Украине еще два списанных катера

СЕГОДНЯ 09:06 2019-03-15T09:06:59+03:00

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Соединенные Штаты решили передать Украине еще два списанных патрульных катера типа Island. Об этом рассказал командующий Европейским командованием Вооруженных сил США генерал Кертис Скапаротти.

По его словам, помимо катеров киевские власти получат также другие оружейные системы, но о чем именно идет речь, не уточняется. Соответствующее заявление было сделано в ходе слушаний в Палате представителей Конгресса, которые транслировались на сайте американского министерства обороны.

Напомним, что в сентябре прошлого года береговая охрана США уже дарила Украине два списанных патрульных катера класса Island - Cutters Drummond и Cushing. Плавсредтва были переданы представителям незалежной в ходе торжественной церемонии, на которой присутствовал сам президент страны Петр Порошенко.

Сайт kp.ru писал о том, что на данный момент оба катера, построенные еще в 1988 году, по-прежнему находятся в США. Они просто не в состоянии переплыть океан и добраться до Украины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/671560" frameborder="0"></iframe> Офицер полиции на Украине погиб во время во время торжественной приемки катера.

ИСТОЧНИК KP.RU