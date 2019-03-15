Глава Минфина США не смог назвать размер госдолга страны

СЕГОДНЯ 09:26 2019-03-15T09:26:22+03:00

Точная цифра не была озвучена даже после того, как Стивен Мнучин посоветовался со своими помощниками

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Министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин не смог ответить на вопрос сенаторов о точном размере государственного долга страны.

Все произошло в ходе слушаний в финансовом комитете Конгресса США. Один из сенаторов спросил у министра, действительно ли госдолг страны перевалил за отметку в 25 триллионов долларов, на что Мнучин выразил некоторое сомнение.

Тогда участники слушаний попросили его назвать точную цифру, но глава ведомства не смог ответить самостоятельно и обратился за советом к помощникам. Однако и это ни к чему не привело. В результате Мнучин просто пообещал предоставить эти данные позже.

"Постойте, вы, министр финансов, сидите здесь и не знаете размер национального госдолга?" - возмутилась демократ Кэтрин Кортес Мэсто.

Ответа она так и не получила, а потому сама поведала главе Минфина о том, что государственный долг США уже давно превысил 20 трлн долларов. На это Мнучин заметил, что все же скорее 22 трлн, чем 25 трлн.

"Хорошо, пустые слова, пусть будет 22 трлн долларов", - цитирует ТАСС Кортес Мэсто.

Между тем, как писал сайт kp.ru, только за первую половину февраля госдолг США увеличился более чем на 90 млрд долларов. Эта цифра продолжает стремительно расти и бить рекорды, да еще и такими темпами, которые не наблюдались за всю историю страны .

ИСТОЧНИК KP.RU