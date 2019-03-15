2019-03-15T10:11:25+03:00
Происшествия

Глава крупнейшей биржи биткоинов получил условный срок в Японии

Марк Карпелес был признан виновным в манипулирование личными данными пользователей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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К январю 2014 года Mt.Gox занимала третье место по объему торгов на рынкеК январю 2014 года Mt.Gox занимала третье место по объему торгов на рынкеФото: REUTERS
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Бывший директор некогда одной из крупнейших биткоин-бирж Mt. Gox Марк Карпелес приговорен к 2,5 года тюрьмы условно по обвинению в манипулировании личными данными пользователей. Соответствующий приговор в пятницу, 15 марта, вынес окружной суд Токио.

Согласно данным агентства Kyodo, экс-главу биржи обвиняли также и в растрате средств компании, однако в итоге его оправдали по данному пункту.

Сайт kp.ru писал о том, что изначально владельцем Mt.Gox был американский программист Джед МакКалеб, однако в какой-то момент он перестал справляться с объемами работ и продал биржу японской компании Tibanne.

Главой этой организации являлся как раз Марк Карпелес, который довольно безалаберно относился к обеспечению безопасности площадки, и в 2011 году ее впервые взломали. Тогда было украдено более 8,5 миллиона долларов, а в феврале 2014 года новая кибератака лишила компанию еще 744,4 тысячи клиентских биткоинов и 100 тысяч собственной криптовалюты (около 470 млн долларов на тот момент).

В том же месяце Mt.Gox обратилась в окружной суд Токио с заявлением о банкротстве, а в 2015 году Карпелеса арестовали. Его биржа задолжала кредиторам порядка 63,6 млн долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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