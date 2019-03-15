В России могут появиться сертификаты на отпуск для многодетных родителей

СЕГОДНЯ 10:17 2019-03-15T10:17:20+03:00

Получать госсредства смогут родители из многодетных и малообеспеченных семей, тогда вся семья сможет отправиться на российские курорты

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В России могут ввести сертификаты на отпуск. Сейчас данный вопрос активно обсуждают в Министерстве просвещения. Если механизм будет согласован, то родители из многодетных и малообеспеченных семей, а также воспитывающие детей-инвалидов получат возможность поехать на российские курорты вместе с детьми. Такая мера социальной поддержки обойдется государству примерно в 80 млрд рублей ежегодно, а воспользоваться ею каждый год смогут не менее 1 миллиона семей.

Пока категории семей, которые смогут попасть под программу отдыха, утверждаются. Список будет максимально расширен. Учитывая, что в стране живет около 1,5 миллионов семей с доходом ниже прожиточного минимума (81% из них имеют детей), то данная мера соцподдержки будет пользоваться популярностью.

Кстати, семейный отдых в российских санаторных оздоровительных лагерях по собственным программам уже оплачивают власти 41 региона.

— Семейные путевки будут большой помощью указанным семьям. Целесообразно включить в меру поддержки и оплату дороги, так как география нашей страны порой вносит коррективы: дорога может обойтись дороже, чем проживание и питание на месте. Еще один неоспоримый плюс данной меры – это развитие внутреннего туризма в России, - комментирует газете «Известия» первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Ранее сообщалось, что не менее 10 тысяч российских многодетных семей смогут воспользоваться расширением программы льготного ипотечного кредитования и получить жилищные займы под 6% годовых.

ИСТОЧНИК KP.RU