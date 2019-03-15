2019-03-15T10:48:27+03:00
Политика

ЕС ввел персональные санкции за инцидент в Керченском проливе

Под новые ограничительные меры попали восемь человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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ЕС включил в черный список восемь россиянЕС включил в черный список восемь россиянФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Европейский союз ввел персональные санкции за инцидент с украинскими кораблями, который произошел в конце прошлого года в Керченском проливе. Документ с соответствующим решением был опубликован в пятницу, 15 марта.

В тесте сообщается о том, что под новые санкции попали в общей сложности восемь человек. Все они являются гражданами России.

"В связи с применением силы РФ, которое привело к задержанию украинских военнослужащих и кораблей 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, <…> Совет ЕС считает, что восемь человек должны быть включены в список лиц, на которых распространяются ограничительные меры", - говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале Евросоюза.

Стоит отметить, что среди попавших под санкции россиян числятся начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич, а также командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

Напомним, что в ноябре прошлого года три украинских корабля незаконно пересекли границу РФ и отказывались подчиняться требованиям российских властей. В результате все суда были задержаны, как и находившихся на их борту моряки.

Сайт kp.ru писал о том, что еще в декабре Евросоюз высказывался против введения санкций в отношении России из-за данного инцидента, признав меры контрпродуктивными, однако мнение стран похоже изменилось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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