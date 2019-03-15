ЕС ввел персональные санкции за инцидент в Керченском проливе

СЕГОДНЯ 10:31 2019-03-15T10:48:27+03:00

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Европейский союз ввел персональные санкции за инцидент с украинскими кораблями, который произошел в конце прошлого года в Керченском проливе. Документ с соответствующим решением был опубликован в пятницу, 15 марта.

В тесте сообщается о том, что под новые санкции попали в общей сложности восемь человек. Все они являются гражданами России.

"В связи с применением силы РФ, которое привело к задержанию украинских военнослужащих и кораблей 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, <…> Совет ЕС считает, что восемь человек должны быть включены в список лиц, на которых распространяются ограничительные меры", - говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале Евросоюза.

Стоит отметить, что среди попавших под санкции россиян числятся начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич, а также командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

Напомним, что в ноябре прошлого года три украинских корабля незаконно пересекли границу РФ и отказывались подчиняться требованиям российских властей. В результате все суда были задержаны, как и находившихся на их борту моряки.

Сайт kp.ru писал о том, что еще в декабре Евросоюз высказывался против введения санкций в отношении России из-за данного инцидента, признав меры контрпродуктивными, однако мнение стран похоже изменилось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/679351" frameborder="0"></iframe> Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

ИСТОЧНИК KP.RU