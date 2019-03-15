В Госдепе назвали 50 потенциально опасных для США стран
Глава отдела политического планирования Государственного департамента Кирон Скиннер заявила, что в настоящее время около 50 государств способны нанести существенный урон безопасности Соединенных Штатов. Хотя ранее у Вашингтона было только два соперника - СССР и Китай.
Представитель Госдепа добавила, что с тех пор ситуация существенно изменилась. В настоящее время, по ее словам, к "ядерному клубу" присоединились или готовы присоединиться и другие государства.
Кроме того, Скиннер отметила, что США можно навредить кибератаками или влиянием на экономику, но какие конкретно страны могут это сделать она не назвала. Об этом говорится в ее выступлении, опубликованном на сайте Центра стратегических международных исследований.
В новой стратегии директора национальной разведки США Дэниела Коутса, как ранее писал сайт kp.ru, отмечалось, что Россия прикладывает всё больше усилий для расширения своего влияния и увеличения авторитета на международной арене, что может подорвать интересы Соединенных Штатов во многих регионах мира.
ИСТОЧНИК KP.RU