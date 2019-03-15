В Госдепе назвали 50 потенциально опасных для США стран

СЕГОДНЯ 12:07 2019-03-15T12:07:56+03:00

При этом в Вашингтоне отметили, что ранее у Америки было только два соперника

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Глава отдела политического планирования Государственного департамента Кирон Скиннер заявила, что в настоящее время около 50 государств способны нанести существенный урон безопасности Соединенных Штатов. Хотя ранее у Вашингтона было только два соперника - СССР и Китай.

Представитель Госдепа добавила, что с тех пор ситуация существенно изменилась. В настоящее время, по ее словам, к "ядерному клубу" присоединились или готовы присоединиться и другие государства.

Кроме того, Скиннер отметила, что США можно навредить кибератаками или влиянием на экономику, но какие конкретно страны могут это сделать она не назвала. Об этом говорится в ее выступлении, опубликованном на сайте Центра стратегических международных исследований.

В новой стратегии директора национальной разведки США Дэниела Коутса, как ранее писал сайт kp.ru, отмечалось, что Россия прикладывает всё больше усилий для расширения своего влияния и увеличения авторитета на международной арене, что может подорвать интересы Соединенных Штатов во многих регионах мира.

ИСТОЧНИК KP.RU