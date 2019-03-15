США: ситуация в Керченском проливе препятствует поставкам СПГ Украине

СЕГОДНЯ 11:00 2019-03-15T11:00:55+03:00

В Вашингтоне все еще не уверены, является ли Черноморский регион жизнеспособным рынком для сжиженного природного газа

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Ситуация вокруг Керченского пролива является настоящей преградой для организации поставок американского сжиженного природного газа на территорию Украины. Такое заявление сделал первый заместитель министра энергетики США Дэн Бруиллетт.

"Не знаю, является ли он (Черноморский регион. – прим. ред.) жизнеспособным рынком для СПГ, но мы рады будем это изучить", - сказал замглавы ведомства.

При этом не смог рассказать о каких-либо конкретных планах развития поставок газа из США на Украину, передает РИА Новости.

Примечательно, что как раз в эту пятницу, 15 марта, Евросоюз неожиданно ввел персональные санкции за прошлогодний инцидент в Керченском проливе. Тогда российская погранслужба задержала экипажи трех украинских кораблей, которые незаконно пересекли границу нашей страны и отказывались выполнять требования властей.

Сайт kp.ru писал о том, что в "черном списке" ЕС оказались всего восемь граждан РФ, в том числе глава погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич, а также командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/679351" frameborder="0"></iframe> Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

ИСТОЧНИК KP.RU