Рубль незначительно вырос по отношению к доллару на торгах ММВБ
По итогам утренних торгов на Московской бирже американский доллар несколько снизился по отношению к рублю. Единая европейская валюта, в свою очередь, несколько выросла по отношению к отечественной валюте.
В начале торгов доллар США торговался в районе 65,43-65,51 рубля. После первой минуты торгов курс доллара упал на 4 копейки и составил 65,47 рубля за доллар. Евро, в свою очередь, вырос на 3,25 копейки; курс единой европейской валюты составил 74,11 рубля. Бивалютная корзина снизилась на 0,7 копейки к уровню последних торгов, составив 69,36 рубля.
При этом доллар по итогам сегодняшних торгов оказался на 7,04 копейки выше уровня официального курса, а евро - на 4,62 копейки выше курса, установленного Центробанком. По данным экспертов, незначительные изменения курса связаны с возобновлением роста цен на нефть и вероятностью скорого подписания торгового соглашения между Соединенными Штатами и Китаем.
ИСТОЧНИК KP.RU