Рубль незначительно вырос по отношению к доллару на торгах ММВБ

СЕГОДНЯ 11:07 2019-03-15T11:07:52+03:00

По итогам утренних торгов на Московской бирже американский доллар несколько снизился по отношению к рублю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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По итогам утренних торгов на Московской бирже американский доллар несколько снизился по отношению к рублю. Единая европейская валюта, в свою очередь, несколько выросла по отношению к отечественной валюте.

В начале торгов доллар США торговался в районе 65,43-65,51 рубля. После первой минуты торгов курс доллара упал на 4 копейки и составил 65,47 рубля за доллар. Евро, в свою очередь, вырос на 3,25 копейки; курс единой европейской валюты составил 74,11 рубля. Бивалютная корзина снизилась на 0,7 копейки к уровню последних торгов, составив 69,36 рубля.

При этом доллар по итогам сегодняшних торгов оказался на 7,04 копейки выше уровня официального курса, а евро - на 4,62 копейки выше курса, установленного Центробанком. По данным экспертов, незначительные изменения курса связаны с возобновлением роста цен на нефть и вероятностью скорого подписания торгового соглашения между Соединенными Штатами и Китаем.

ИСТОЧНИК KP.RU