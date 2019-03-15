Центробанк отозвал лицензию у страховой компании "Сибирский спас"

СЕГОДНЯ 12:08 2019-03-15T12:08:44+03:00

По данным регулятора, решение принято в связи с нарушениями организацией принятых на себя обязательств

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Центральный Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление деятельности у cтраховой компании "Сибирский Спас". Организация более чем на 20% нарушила минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств.

Кроме того, данное решение принято в связи "с учетом наличия угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, стабильности страхового рынка в части обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, принимая во внимание, что в течение одного года к страховщику органом страхового надзора применялись меры", отмечается в сообщении на сайте ЦБ.

Сайт kp.ru писал, что Банк России приостановил действие лицензий страховых компаний "Страховой группы "АСКО", коорые зарегистрированы в Набережных Челнах и московской "Южуралжасо". Причиной для этого послужили нарушения требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности.

ИСТОЧНИК KP.RU