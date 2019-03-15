Врачи просят не называть найденную в московской квартире девочку "маугли"

СЕГОДНЯ 11:23 2019-03-15T11:24:11+03:00

Соседи вызвали спасателей, потому что плач ребенка за закрытой дверью не утихал Фото: предоставлено очевидцем

Ребенок владеет элементарными социальными навыками, а потому этот термин к ней не применим

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Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главврач детской городской клинической больницы им. Башляевой Исмаил Османов попросил не называть найденную в московской квартире пятилетнюю девочку "маугли", поскольку в будущем это может создать определенные проблемы для ее социализации.

Напомним, что речь идет о ребенке, который по меньшей мере несколько дней провел в одиночестве в ужасной замусоренной квартире без еды и воды. Чтобы вызволить малышку, соседям пришлось вызвать спасателей, которые взломали дверь. Девочка была практически без одежды и совсем не разговаривала, поэтому в СМИ ее тут же прозвали маугли.

"Я бы не употреблял этот термин. Это клише, которое прицепится, это дополнительная психологическая травма. Девочка попадет дальше в социум, кто и как дальше это будет использовать… Это очень чревато", - прокомментировал ситуацию Османов.

По оценке врача, ребенок владеет элементарными навыками, может сам себя обслужить и активно интересуется происходящим вокруг. Правда проблемы с речью все еще имеются. Девочка до сих пор не разговаривает, и пока непонятно связана ли эта ситуация со стрессом.

"Сейчас активно работают психологи, дефектологи, неврологи. Я думаю, в ближайшее время нам все станет понятно, в том числе прогнозы по ее психическому развитию", - цитирует ТАСС педиатра.

Сайт kp.ru писал о том, что мать девочки, 47-летняя Ирина Гаращенко теперь находится под арестом. Женщина называют все происходящее провокацией и уверяет, что заботилась о ребенке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696291" frameborder="0"></iframe> Девочка Маугли из многоэтажки.Жуткая история про ребенка, которого обнаружили в квартире, больше похожей на мусорную свалку, с жутким запахом гнили. И почти без еды и воды.

ИСТОЧНИК KP.RU