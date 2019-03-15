США обвинили Volkswagen и его экс-главу в крупном мошенничестве
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила германского автопроизводителя Volkswagen и бывшего генерального директора компании Мартина Винтеркорна в мошенничестве в отношении американских инвесторов.
Известно, что за период с апреля 2014 года по май 2015 года компания привлекла свыше $13 млрд на американских рынках облигаций и обеспеченных активами ценных бумаг. При этом руководству Volkswagen знало, что показания по выбросам более 500 тыс. автомобилей в США значительно превышают норму.
Компания "делала ложные и вводящие в заблуждение заявления инвесторам и андеррайтерам относительно качества автомобилей, соответствия экологическим нормам и финансового состояния VW", говорится в заявлении SEC.
При этом в концерне не согласились с обвинениями, отметив, что инвесторы не пострадали и получили все выплаты, передает Reuters.
ИСТОЧНИК KP.RU