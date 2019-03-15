США обвинили Volkswagen и его экс-главу в крупном мошенничестве

СЕГОДНЯ 16:09 2019-03-15T16:09:29+03:00

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила германского автопроизводителя Volkswagen и бывшего генерального директора компании Мартина Винтеркорна в мошенничестве в отношении американских инвесторов.

Известно, что за период с апреля 2014 года по май 2015 года компания привлекла свыше $13 млрд на американских рынках облигаций и обеспеченных активами ценных бумаг. При этом руководству Volkswagen знало, что показания по выбросам более 500 тыс. автомобилей в США значительно превышают норму.

Компания "делала ложные и вводящие в заблуждение заявления инвесторам и андеррайтерам относительно качества автомобилей, соответствия экологическим нормам и финансового состояния VW", говорится в заявлении SEC.

При этом в концерне не согласились с обвинениями, отметив, что инвесторы не пострадали и получили все выплаты, передает Reuters.

ИСТОЧНИК KP.RU