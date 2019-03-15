Поездка делегации Совфеда в США отменена

СЕГОДНЯ 12:35 2019-03-15T12:35:49+03:00

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Поездка делегации Совета Федерации в Соединенные Штаты, которая уже дважды переносилась, не состоится. В Совфеде заявили, что визит в США невозможен в нынешних условиях.

"Поездки стопроцентно не будет. В нынешних условиях, когда разработан и внесён в Конгресс законопроект, предусматривающий новые антироссийские санкции, в том числе касающиеся суверенного госдолга РФ, такая поездка невозможна", - цитирует РИА Новости представителя верхней палаты российского парламента.

Рабочий визит сенаторов РФ в США во главе с зампредом международного комитета СФ Андреем Климовым был запланирован на середину ноября 2018 года. Позже он был перенесен на начало 2019 года. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявляла, как ранее писал сайт kp.ru, о готовности делегации Совфеда выехать в США, если поступит приглашение от американской стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU