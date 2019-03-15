2019-03-15T12:43:41+03:00
Общество

Лидеры России узнали, как губернаторы формируют команды

Главы регионов поделились с финалистами конкурса управленцев своим опытом
Михаил ГОРШКОВ
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Финал конкурса «Лидеры России» проходит в эти дни в Сочи. Конкурс – главный проект открытой платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации, созданной указом президента Владимира Путина в мае 2018 года.

«Лидеры России» проводится во второй раз. Примечательно, что среди пяти губернаторов, общавшихся с финалистами, один участвовал в первом конкурсе. Это Дмитрий Артюхов, который назначен главой Ямало-Ненецкого округа меньше года назад.

Кроме него в дискуссии приняли участие губернаторы Самарской области Дмитрий Азаров, Ивановской области Станислав Воскресенский, Новгородской области Андрей Никитин, Нижегородской области Глеб Никитин.

Они были единодушны в том, что формирование команды – процесс, который не заканчивается. Например, Дмитрий Азаров рассказал, что в его команде есть как люди, с которыми он плечом к плечу работает двадцать лет, так и новички.

Он избран губернатором в 2018 году, и, по его словам, дал возможность всем членам правительства себя проявить.

- Я рассказал о тех задачах, о тех принципах, на которых мы будем работать, и дал возможность каждому соответствовать этим задачам и этим принципам. Кто-то это принял, кто-то ушел сразу, кто-то попытался — и у многих это получилось. Кадровое обновление продолжается, - рассказал Дмитрий Азаров, отметив, что благодаря конкурсу «Лидеры России» появляются в орбите люди, которые точно достойны внимания и того, чтобы быть в команде.

Кстати, участники «Лидеров России» попали в поле зрения и руководства Ивановской области. Один возглавляет комиссию по здравоохранению в Общественной палате, другой сейчас приглашен в совет директоров регионального «Водоканала»

- Конкурсы, подобные «Лидерам России», которые достраивают не хватающие в стране социальные лифты, помогают формировать команду, сказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал, что точно знал, кто хорошо работает, с кем по пути, а кого надо заменить. Поэтому команда сформировалась быстро, за считанные месяцы. Но, так как появляются новые задачи и вызовы, процесс формирования команды не останавливается.

-Я удивлен открытости и откровенности губернаторов, — поделился своими впечатлениями финалист конкурса Николай Шилов из Кемерово. — Мне понравилось, что они очень ясно формулируют мысли и задачи. Прорывные молодые губернаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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