После переезда чиновников в Москву-Сити их кабинеты отдадут под общественные цели

СЕГОДНЯ 12:44 2019-03-15T12:44:53+03:00

Кроме того, в зданиях департаментов и министерств могут разместиться различные культурные проекты

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В столице чиновники постепенно переберутся в Москву-Сити. После переезда в центре столицы освободится сразу несколько помещений, которые планируют передать для социальных целей. В зданиях департаментов и министерств появятся городские, культурные, образовательные и другие общественные пространства.

В Москву-Сити переберутся центральные аппараты Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи. Около 5 тысяч сотрудников разместятся в башне «IQ-квартал». Общая площадь помещений в 42-этажной башне составит 69 тысяч квадратных метров. Для сравнения, сегодня ведомства располагаются на 160 тысячах кв. метров площади в 12 зданиях в Москве.

Аренда новых офисов ежегодно будет обходиться в 4,2 млрд. Планируется, что средства будут взяты не из бюджета, оплатит аренду до момента передачи помещений в собственность РФ государственная компания АО «Дом.РФ». В дальнейшем ежегодная экономия от сокращения площади будет достигать 650 млрд рублей.

В «IQ-квартал» также переедут Росаккредитация, Росстандарт, Ростуризм, Росимущество, аппараты федерального автономного учреждения «Национальный институт аккредитации» и федерального казенного учреждения «Центр поддержки», сообщает газета «Известия».

Кстати, в Москва-Сити появится самая высокая в Европе жилая башня высотой 405 метров. Ее площадь около 300 тысяч квадратных метров. Объём инвестиций в строительство составит порядка 30 миллиардов рублей. Башню планируется построить в течение ближайших пяти лет.

Коммуналка за 40 тысяч в месяц и дебоши в подъезде

Как живут люди в знаменитых башнях Москва-Сити, узнала корреспондент "Комсомольской правды". Оказалось, что поводов для зависти не так уж много.

ИСТОЧНИК KP.RU