2019-03-15T12:44:53+03:00
Общество

После переезда чиновников в Москву-Сити их кабинеты отдадут под общественные цели

Кроме того, в зданиях департаментов и министерств могут разместиться различные культурные проекты
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Министерства и ведомства переберутся в Москву-СитиМинистерства и ведомства переберутся в Москву-СитиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В столице чиновники постепенно переберутся в Москву-Сити. После переезда в центре столицы освободится сразу несколько помещений, которые планируют передать для социальных целей. В зданиях департаментов и министерств появятся городские, культурные, образовательные и другие общественные пространства.

В Москву-Сити переберутся центральные аппараты Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи. Около 5 тысяч сотрудников разместятся в башне «IQ-квартал». Общая площадь помещений в 42-этажной башне составит 69 тысяч квадратных метров. Для сравнения, сегодня ведомства располагаются на 160 тысячах кв. метров площади в 12 зданиях в Москве.

Аренда новых офисов ежегодно будет обходиться в 4,2 млрд. Планируется, что средства будут взяты не из бюджета, оплатит аренду до момента передачи помещений в собственность РФ государственная компания АО «Дом.РФ». В дальнейшем ежегодная экономия от сокращения площади будет достигать 650 млрд рублей.

В «IQ-квартал» также переедут Росаккредитация, Росстандарт, Ростуризм, Росимущество, аппараты федерального автономного учреждения «Национальный институт аккредитации» и федерального казенного учреждения «Центр поддержки», сообщает газета «Известия».

Кстати, в Москва-Сити появится самая высокая в Европе жилая башня высотой 405 метров. Ее площадь около 300 тысяч квадратных метров. Объём инвестиций в строительство составит порядка 30 миллиардов рублей. Башню планируется построить в течение ближайших пяти лет.

Коммуналка за 40 тысяч в месяц и дебоши в подъезде

Как живут люди в знаменитых башнях Москва-Сити, узнала корреспондент "Комсомольской правды". Оказалось, что поводов для зависти не так уж много.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В МИД РФ призвали не политизировать процесс оказания гумпомощи Сирии
США продлил срок завершения операций с бумаги для «дочек» PDVSA
Тело Игоря Малашенко доставят в Москву в субботу
Минздрав поддержал предложение убрать алкоголь с витрин магазинов
Певец Тото Кутуньо не был уведомлен о запрете на въезд на Украину
Брошенная в московской квартире девочка пробудет в больнице еще 10 дней
Boeing, летевший из Мирного в Москву, экстренно сел в Сыктывкаре
В Подмосковье злоумышленник украл из салона связи 129 тысяч рублей
Адвокат Бутиной считает, что она сможет выйти на свободу уже в апреле
Власти новозеландского Крайстчерча сняли режим ЧП после стрельбы в мечетях
Россиян среди пострадавших в результате стрельбы в Новой Зеландии нет
Путин считает, что "дело Калви" не должно влиять на инвестклимат в РФ
Глава МИД ФРГ: выход США и России из ДРСМД поставит под угрозу безопасность в Европе
Лидеры России узнали, как губернаторы формируют команды
Поездка делегации Совфеда в США отменена
Володин поздравил крымчан с 5-летием воссоединения полуострова с РФ
Центробанк отозвал лицензию у страховой компании "Сибирский спас"
В Госдепе назвали 50 потенциально опасных для США стран
Американцы сняли флаг США со своего посольства в Венесуэле
В молочный ГОСТ могут внести изменения, касающиеся антибиотиков
Патриарх Кирилл попросил Росимущество передать музей Рублева РПЦ
Полиция Новой Зеландии прекратила поиски подозреваемых в стрельбе
Число жертв стрельбы в Новой Зеландии увеличилось до 49 человек