2019-03-15T12:57:29+03:00
Происшествия

Россиян среди пострадавших в результате стрельбы в Новой Зеландии нет

В Министерстве иностранных дел РФ подтвердили отсутствие жертв в инциденте в мечети Крайстчерча [видео]
Елена Гильманова
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Россиян среди пострадавших в результате стрельбы в Новой Зеландии нетРоссиян среди пострадавших в результате стрельбы в Новой Зеландии нетФото: REUTERS
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В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что граждан России среди погибших и пострадавших в результате стрельбы в мечетях Крайстчерча

«Жертв и пострадавших среди россиян в результате стрельбы в Новой Зеландии нет» - заявили в российском МИД.

«Наши граждане в этих инцидентах не пострадали. Мы продолжаем контролировать ситуацию, сведения еще будут уточняться», - сообщил представитель российского посольства.

Напомним, что утром в пятницу, 15 марта, группа неизвестных атаковала сразу две мечети в городе Крайстчерч, в результате чего погибли не менее 49 человек. Одним из нападавших, предположительно, является уроженец Австралии Брентон Таррант, который перед атакой опубликовал в соцсетях многостраничный манифест, посвященный превосходству белой расы. На данный момент полиция Новой Зеландии прекратила поиски подозреваемых. В правоохранительных органах считают, что поймали всех участников нападения.

Сайт kp.ru также писал о том, что после инцидента со стрельбой близ мечетей нашли также автомобиль с несколькими взрывными устройствами, которые преступники просто не успели привести в действие.

Стрельба в мечетях Новой Зеландии.Погибли 40 прихожан, несколько человек задержаны, некоторые из нападавших все еще находятся на свободе. В городе закрыли все школы и больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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