2019-03-15T16:04:23+03:00
Политика

Песков: Президент всегда рекомендует авиакомпаниям поддерживать отечественный авиапром

Об этом представитель Кремля заявил, комментируя сообщения о рекомендациях авиакомпании "Победа" заменить лайнеры западного производства на МС-21
Александр ДЖУМАЕВ
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин всегда рекомендует авиакомпаниям поддерживать отечественную авиационную промышленность.

"Что касается позиции президента, то он всегда жестко и последовательно выступает за то, чтобы поддерживать отечественную промышленность, в том числе в авиастроении", - прокомментировал представитель Кремля сообщения о рекомендациях авиакомпании "Победа" заменить лайнеры Boeing-737 на самолеты МС-21 отечественной разработки. По словам Пескова, Владимир Путин считает, что "наши гражданские самолеты должны отвечать самым высоким международным требованиям безопасности"

Первый полет российского авиалайнера МС-21 состоялся в 2017 году. К 2019 году на Иркутском авиазаводе было построено три опытных образца данного самолета. Заинтересованность в покупке отечественного авиалайнера проявили ряд отечественных и зарубежных авиакомпаний.

Первый пробный полет самолета МС-21 в Иркутске.МС-21 первый ближне-среднемагистральный самолет, который будет производиться в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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