2019-03-15T13:40:43+03:00
Происшествия

Boeing, летевший из Мирного в Москву, экстренно сел в Сыктывкаре

По предварительным данным, причиной происшествия мог стать отказ двигателя
Елена Гильманова
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Boeing, летевший из Мирного в Москву, экстренно сел в СыктывкареBoeing, летевший из Мирного в Москву, экстренно сел в СыктывкареФото: Алина НИЗАМОВА
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В пятницу, 15 марта, Boeing 737-800 авиакомпании «Алроса» экстренно приземлился в аэропорту Сыктывкара. Самолет выполнял рейс 6R 597 и летел из Мирного в Москву.

Из Якутии Boeing вылетел в 03.40. Рейс ожидали в столице в 09.20 по московскому времени.

На борту находилось 157 пассажирами и 6 членами экипажа.

Как сообщает Следственный комитет, по предварительным данным, причиной экстренной посадки мог стать отказ двигателя. На данный момент идет проверка.

Как ранее писал kp.ru, у Boeing сейчас большие проблемы в связи с катастрофой в Эфиопии. Накануне Росавиация запретила полеты самолетов Boeing 737 MAX в воздушном пространстве РФ до особых указаний. Ранее большинство стран мира уже закрыли свое воздушное пространство для лайнеров этой модификации, а также запретили их эксплуатацию. В России всего два таких самолета. Их использует авиакомпания S7. Она уже приостановила полеты.

Напомним, 29 октября прошлого года произошло крушение лайнера в Индонезии, а 10 марта этого года такой же самолет упал в Эфиопии. Две трагедии унесли жизни более чем 350 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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