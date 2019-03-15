США продлил срок завершения операций с бумаги для «дочек» PDVSA

СЕГОДНЯ 13:57 2019-03-15T13:57:47+03:00

Дочерние холдинги могут реализовать свои долгосрочные планы и выполнить обязательства по контрактам до 28 апреля

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Соединенные Штаты приняли решение продлить до 28 апреля текущего года срок завершения операций с ценными бумагами для холдингов PDVH и Citgo, которые являются дочерними предприятиями государственной нефтедобывающей компании Венесуэлы PDVSA. Соответствующие заявление было опубликовано управлением по контролю над иностранными активами министерства финансов США в четверг, 15 марта.

«Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США сегодня продлило дату истечения срока действия лицензий, связанных с PDV и Citgo, что позволит Citgo продолжать те операции на рынке, которые основывались на долгосрочном планировании и выполнении обязательств по контрактам», - говорится в сообщении.

В Министерство финансов США уточнили, это разрешение действует до 12:01 (08:01 мск) 28 апреля.

Напомним, 28 января администрация США ввела санкции в отношении венесуэльской компании PDVSA. Американский Минфин пообещал запустить выдачу временных лицензий, которые дают возможность проводить «некоторые транзакции» нефтегазовой компании. В Вашингтоне намеревались оказать давление, чтобы глава Венесуэлы Николас Мадуро согласился на досрочные выборы президента.

В начале марта Минфин США сообщил, что Вашингтон продлевает до 10 мая текущего года срок завершения операций с ценными бумагами государственной нефтедобывающей компании Венесуэлы PDVSA.

ИСТОЧНИК KP.RU