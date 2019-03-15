В МИД РФ призвали не политизировать процесс оказания гумпомощи Сирии
Члены международного сообщения должны брать пример с России в ситуации с восстановлением инфраструктуры Сирии и при этом не пытаться связывать оказание гуманитарной помощи с некими политическими процессами. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин во время выступления на конференции в Брюсселе.
Дипломат напомнил, что война в САР наконец-то закончилась, и теперь сирийцы, как и другие народы Ближнего Востока, могут сами определить свое будущее путем национального диалога и договоренностей. Другим же странам остается лишь поддержать эти объективные процессы или "хотя бы не мешать им".
"Диктат или ультиматумы извне, шантаж гуманитарным содействием, его политизация – будь то в Сирии, Венесуэле, в африканских и азиатских странах унижает и оскорбляет людей, вызывает неприятие и отторжение. Нарушает, наконец, элементарные принципы гуманитарного содействия, суверенитета и независимости Сирии", - говорится в тексте выступления Вершинина, опубликованном на сайте МИД.
Сайт kp.ru писал о том, что зачастую в САР под видом гуманитарной помощи завозят оружие и деньги для террористов, а настоящие гумконвои при этом блокируются курдами по распоряжению американских властей.
Упаковка гумпомощи на авиабазе Хмеймим, раздача в населенных пунктах Каттина и Оматуюр.Минобороны РФ готово оказать помощь зарубежным организациям в доставке гуманитарных грузов в Сирию
ИСТОЧНИК KP.RU