В МИД РФ призвали не политизировать процесс оказания гумпомощи Сирии

СЕГОДНЯ 13:57 2019-03-15T13:58:14+03:00

Многие сирийцы до сих пор нуждаются в гуманитарной помощи Фото: REUTERS

В ведомстве напомнили, что война в САР уже закончена, и другим странам остается хотя бы не мешать процессу восстановления республики

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Члены международного сообщения должны брать пример с России в ситуации с восстановлением инфраструктуры Сирии и при этом не пытаться связывать оказание гуманитарной помощи с некими политическими процессами. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин во время выступления на конференции в Брюсселе.

Дипломат напомнил, что война в САР наконец-то закончилась, и теперь сирийцы, как и другие народы Ближнего Востока, могут сами определить свое будущее путем национального диалога и договоренностей. Другим же странам остается лишь поддержать эти объективные процессы или "хотя бы не мешать им".

"Диктат или ультиматумы извне, шантаж гуманитарным содействием, его политизация – будь то в Сирии, Венесуэле, в африканских и азиатских странах унижает и оскорбляет людей, вызывает неприятие и отторжение. Нарушает, наконец, элементарные принципы гуманитарного содействия, суверенитета и независимости Сирии", - говорится в тексте выступления Вершинина, опубликованном на сайте МИД.

Сайт kp.ru писал о том, что зачастую в САР под видом гуманитарной помощи завозят оружие и деньги для террористов, а настоящие гумконвои при этом блокируются курдами по распоряжению американских властей.

Упаковка гумпомощи на авиабазе Хмеймим, раздача в населенных пунктах Каттина и Оматуюр.Минобороны РФ готово оказать помощь зарубежным организациям в доставке гуманитарных грузов в Сирию

ИСТОЧНИК KP.RU