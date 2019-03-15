2019-03-15T14:11:05+03:00
Политика

Захарова назвала безответственными планы США по милитаризации космоса

В Москве надеются, что в ближайшее время стороны смогут обсудить данный вопрос в рамках поддержания мировой безопасности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Официальный представитель МИД России Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России Мария ЗахароваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Планы США по размещению вооружений в космическом пространстве являются абсолютно безответственными. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Предпринятые США в последнее время шаги по подготовке к размещению оружия в космосе, в том числе по созданию группировки средств противоракетной обороны космического базирования, подтверждают нарастающую актуальность и востребованность международных усилий по противодействию столь безответственным планам, - сказала дипломат.

При этом она выразила надежду на то, что данная тема будет поднята уже на ближайшем заседании конференции по разоружению, которая состоится в марте в Женеве. По мнению Захаровой, переговоры будут способствовать поддержанию международной безопасности и стратегической стабильности, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что в декабре прошлого года президентом США Дональдом Трампом был подписан указ о создании космических войск, а в начале февраля 2019-го он утвердил меморандум о формировании американских Космических сил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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