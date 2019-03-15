Захарова назвала безответственными планы США по милитаризации космоса
Планы США по размещению вооружений в космическом пространстве являются абсолютно безответственными. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Предпринятые США в последнее время шаги по подготовке к размещению оружия в космосе, в том числе по созданию группировки средств противоракетной обороны космического базирования, подтверждают нарастающую актуальность и востребованность международных усилий по противодействию столь безответственным планам, - сказала дипломат.
При этом она выразила надежду на то, что данная тема будет поднята уже на ближайшем заседании конференции по разоружению, которая состоится в марте в Женеве. По мнению Захаровой, переговоры будут способствовать поддержанию международной безопасности и стратегической стабильности, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал о том, что в декабре прошлого года президентом США Дональдом Трампом был подписан указ о создании космических войск, а в начале февраля 2019-го он утвердил меморандум о формировании американских Космических сил.
ИСТОЧНИК KP.RU