Китай всегда будет поддерживать денуклеаризацию Корейского полуострова

СЕГОДНЯ 14:23 2019-03-15T14:23:10+03:00

Премьер Госсовета КНР предложил запастись терпением и продвигать мирный диалог, прежде всего, между США и КНДР

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Пекин будет поддерживать процесс ядерного разоружения Корейского полуострова и китайские власти выступают за продвижение мирного диалога, прежде всего, между Пхеньяном и Вашингтоном. Соответствующие заявление сделал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

«Китай будет постоянно поддерживать денуклеаризацию Корейского полуострова, обеспечивать его стабильность» сказал он.

Премьер подчеркнул, что «необходимо запастись терпением, активно использовать представившиеся благоприятные возможности, положительные факторы, продвигать мирный диалог, прежде всего, между Пхеньяном и Вашингтоном, ради достижения положительных результатов, в которых заинтересованы все».

Ли Кэцян заявил, что отсутствие договоренностей на саммите Северной Кореи и Соединенных Штатов в Ханое, это «лучше, чем ничего». «Насколько мне известно, в ходе саммита в Ханое обе стороны изъявили желание продолжить контакты. Это лучше чем полное отсутствие каких-либо контактов», - отметил он.

Накануне министр иностранных дел КНР Ван И сообщил, что китайские власти намерены поддерживать стратегию развития Северной Кореи, в основу которой заложено стимулирование экономического развития государства. Также он отметил, что Пекин приложит все усилия для продвижения процесса ядерного разоружения Корейского полуострова.

Как писал сайт kp.ru, второй саммит США – КНДР завершился досрочно без каких-либо соглашений. Сам Трамп объяснил такой исход отказом Ким Чен Ына ликвидировать все северокорейские ядерные объекты. Лидер КНДР хотел, чтобы Вашингтон сначала снял с его страны все санкции.заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи сообщила, что Пхеньян рассматривает возможность приостановки переговоров с Вашингтоном относительно денуклеаризации Корейского полуострова, поскольку северокорейские власти были не удовлетворены двусторонними переговорами.

ИСТОЧНИК KP.RU