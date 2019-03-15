2019-03-15T14:30:51+03:00
Политика

Япония попросила Китай объяснить рост оборонных расходов

В Токио считают, что происходящее может оказать негативное влияние на региональную обстановку
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Китай планирует увеличить военный бюджет на 7,5%Китай планирует увеличить военный бюджет на 7,5%Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Японское правительство намерено получить от Китая объяснения относительно высоких темпов рост оборонных расходов. По мнению министра иностранных дел островного государства Таро Коно, данная статья расходов должна быть более прозрачной.

"Ежегодно расходы Китая на оборону изрядно возрастают. Высокие темпы роста сохраняются даже несмотря на замедление экономического развития. И нам необходимо приложить совместные усилия для того, чтобы они стали более прозрачными", - сказал глава ведомства.

При этом он подчеркнул, что в Токио намерены требовать объяснений напрямую от Пекина, поскольку сложившаяся ситуация может оказаться негативное влияние на региональную обстановку, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что в 2018 году военные расходы КНР были увеличены на 8,1% - до 175 млрд долларов, а в 2019-м рост составит уже 7,5%. При этом власти Китая ранее уже заверяли другие страны в том, что увеличение оборонного бюджета не представляет для них никакой угрозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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