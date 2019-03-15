Вице-премьер РФ: россиянам нет дела до новых санкций ЕС

СЕГОДНЯ 14:39 2019-03-15T14:39:32+03:00

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Включенные в черный список Европейского союза граждане России не обращают на этот инцидент внимание, поскольку уже свыклись. Таким образом вице-премьер РФ Юрий Борисов прокомментировал новые персональные ограничительные меры ЕС, введенные против восьми россиян.

«Ну и что, напугали нас этим?» - спросил Борисов. «Я думаю, те люди, которых включают в списки, и предприятия свыклись, не обращают внимание», - цитирует его ТАСС.

В пятницу, 15 марта, Евросоюз ввел персональные санкции за инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе. В принятом ЕС документе сообщается, что под новые санкции попали в общей сложности восемь человек. Все они являются гражданами России.

Напомним, что в ноябре прошлого года три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу и отказались подчиняться требованиям властей РФ. В результате все суда были задержаны.

Сайт kp.ru писал о том, что еще в декабре Евросоюз высказывался против введения санкций в отношении Москвы из-за керченского инцидента, признав меры контрпродуктивными, однако мнение изменилось.

ИСТОЧНИК KP.RU