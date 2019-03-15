Украину могут оштрафовать за отказ участвовать в "Евровидении-2019"

СЕГОДНЯ 14:42 2019-03-15T14:42:17+03:00

Данный вопрос будет решен после проведения конкурса в Тель-Авиве

Изменить размер текста: A A

Официальный представитель Европейского вещательного союза (ЕВС) Дэвид Гудман заявил, что вопрос о введении штрафных санкций в отношении Украины за отказ участвовать в музыкальном конкурсе "Евровидение-2019" будет решен по его завершению.

"ЕВС и [Израильская корпорация общественного вещания] "Кан" сосредоточили внимание на том, чтобы сделать песенный конкурс "Евровидение" этого года действительно зрелищным событием. Какое-либо дальнейшее решение, касающееся ухода Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), будет принято после события", - ответил представитель ЕВС на вопрос ТАСС о том, будет ли Украина оштрафована за отказ участвовать в конкурсе.

Гудман добавил, что решение будет приниматься в консультации с Референтной группой, которая выступает руководящим органом конкурса.

Национальная общественная телерадиокомпания незалежной (НОТУ) 27 февраля, как ранее писал сайт kp.ru, принял решение об отказе Украины участвовать в конкурсе «Евровидение-2019», который пройдет в мае в Тель-Авиве.

ИСТОЧНИК KP.RU